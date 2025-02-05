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Ege'deki sismik hareketlilik! 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ege'deki sismik hareketlilik! 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle deprem korkusu yaşayan yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı.

Ege'deki sismik hareketlilik! 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

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Ege'deki sismik hareketlilik! 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

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Ege'deki sismik hareketlilik! 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü.

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Ege'deki sismik hareketlilik! 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti
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