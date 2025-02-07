Bahçeli'den 6 Şubat paylaşımı İmamoğlu'na çağrı: Siyas namus ve mukadderat borcu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlarını asıl görevlerine odaklanmaya çağıran Bahçeli, "özellikle İstanbul’da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur.” dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan depremlerin acısının hala taze olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli, “İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat’ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi.” dedi.

Milletin, devletle el ele vererek yaraları sardığını anlatna Bahçeli, “Enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynakları kurudu, dedikodu muslukları kesildi.” ifadelerini kullandı.

"654 bin 563 konut hedefine ulaşılacak"

Bahçeli şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi.

Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu.

İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır.

Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır.

Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir.

Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmek elbette haysiyet meselemizdir.”

MHP lideri açıklamasında Ege Denizi’nde devam eden sismik hareketliliğe de dikkat çekti.

Bahçeli, “Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaçtır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul uyarısı

Depremin hayatın bir parçası olduğuna işaret eden MHP lideri, “Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul’da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur.” dedi.

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir.

Son iki yıl içinde geceli gündüzlü muhteşem bir mücadele örneği sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanımızı, ilgili tüm bakanlarımızı, bürokratlarımızı, milli duyarlılık timsali bir kısım sivil toplum kuruluşumuzu, bilcümle devlet görevlilerimizi ve büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ediyorum.

6 Şubat depremlerinde hayata veda eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum.

Rabbim’den niyazım odur ki, ülkemizi ve milletimizi altından kalkılamayacak felaket, musibet, kaza ve belalardan esirgeyip korumasıdır.”

Kalp ameliyatı geçirmişti



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalbinden bir operasyon geçirmişti.

Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığının başarılı bir operasyon sonucu değiştirildiği ifade edilmişti.

Açıklamada Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.