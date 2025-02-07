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Fehmi Koru 'erken seçim ne zaman?' sorusuna yanıt verdi: O zaman hazır olun

Fehmi Koru 'erken seçim ne zaman?' sorusuna yanıt verdi: O zaman hazır olun

Fehmi Koru, muhalefetin kendi kendini başarısız hale getirmesinin belli olmasıyla birlikte iktidarın baskın seçime gideceğini yazdı.

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Erken seçim tartışmaları yeniden gündemde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "tek yol 2025'te seçim" diyor. 2027'de erken seçime karşı çıkıyor.

Özel, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 2025'te seçim şartını öne sürüyor.

Peki erken seçim olacak mı olursa ne zaman olacak? Merak edilen soruya yanıt "Erken seçim ne zaman?" başlıklı yazısıyla Karar gazetesi yazarı Fehmi Koru'dan geldi.

Türkiye'deki erken seçimlerin genele baskın seçim şeklinde gerçekleştiğine dikkat çeken Koru, "Gelecek seçim de aynı şekilde bir ‘baskın seçim’ olarak gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ekonomide tablonun kötü olduğunu savunan yazar, iktidarın adaylarını seçtirebilmek için kitlelere sunabileceklerinin kısıtlı olduğu iddiasında bulundu.

Baskın seçiminde cumhur ittifakına başarıyı getirecek senaryoyu Fehmi Koru, böyle paylaştı:

"İktidar açısından başarıyı getirecek tek umut, muhalefetin kendi kendini başarısız hale getirmesidir. O başarısızlık ne zaman kendini belli ederse ‘baskın seçim’e o zaman hazır olun."

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