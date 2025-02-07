Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 311 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyorAbone ol
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 295 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.
Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.