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Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 311 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor

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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 295 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

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