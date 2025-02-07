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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suudi yönetime: Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suudi yönetime: Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." dedi.

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Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasının Hamas'a zafer, İsrail'e ise yenilgi olacağını" savundu.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Filistin devletinin kurulması şartıyla herhangi bir ülkeyle normalleşmeyi kabul etmeyeceğini dile getirerek, "İsrail devletini tehlikeye atacak bir anlaşma yapmayacağız." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın iddiasını yalanlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini iddia etmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın iddiasını yalanlayan yazılı bir açıklama yaparak, Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir biçimde teyit ettiği belirtilmişti.

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