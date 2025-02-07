Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in ilk enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre TCMB, yıl sonu tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I’in tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karahan, "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 olan tahminimizi ise koruduk" dedi.

Karahan, "Enflasyonun 2027 için yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karahan, "Faiz indirimlerinde oto pilotta değiliz toplantıdan toplantıya gidiyoruz veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş; 2026'da ise, yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.