BIST 9.846
DOLAR 35,98
EURO 37,43
ALTIN 3.318,91
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak

 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, 10 Şubat-3 Mart'ta alınacak.

Abone ol

MEB'den yapılan açıklamaya göre, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat-3 Mart'ta yapılacak.

Sınav 27 Nisan'da

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 30 Mayıs'ta "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurabilecek.

Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.

80 soru 100 dakika

Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suudi yönetime: Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suudi yönetime: Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir
Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha!
Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha!
Ev sahibiyle tartışan kiracının yaptığına bakın!
Ev sahibiyle tartışan kiracının yaptığına bakın!
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu
Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu
Fehmi Koru 'erken seçim ne zaman?' sorusuna yanıt verdi: O zaman hazır olun
Fehmi Koru 'erken seçim ne zaman?' sorusuna yanıt verdi: O zaman hazır olun
ABD'de gizemli olay! 10 kişiyi taşıyan uçak radardan bir anda kayboldu...
ABD'de gizemli olay! 10 kişiyi taşıyan uçak radardan bir anda kayboldu...
Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında son çeyrekte çözüldü
Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında son çeyrekte çözüldü
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Peşe peşe yaşanan depremler korkuttu kaçış başladı! Emlak fiyatları düştü
Peşe peşe yaşanan depremler korkuttu kaçış başladı! Emlak fiyatları düştü
Bahçeli'den 6 Şubat paylaşımı İmamoğlu'na çağrı: Siyas namus ve mukadderat borcu
Bahçeli'den 6 Şubat paylaşımı İmamoğlu'na çağrı: Siyas namus ve mukadderat borcu