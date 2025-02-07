BIST 9.846
DOLAR 35,98
EURO 37,43
ALTIN 3.318,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşmesiyle kafatası çatladı! Yaşadıklarını anlattı

Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşmesiyle kafatası çatladı! Yaşadıklarını anlattı

Isparta'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek kafasını kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Salih Yıldırım'ın kafatası çatladı.

Abone ol

Isparta Belediyesi sınırlarındaki Sidre Mahallesi'nde 4 Şubat'ta meydana gelen olayda, Kur'an kursuna giden 16 yaşındaki Salih Yıldırım, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen ve başını kaldırıma çarpan gencin kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

"Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum"

Salih Yıldırım, gazetecilere, camiye giderken yolun sağ tarafında köpek gördüğünü, korkarak geri dönünce köpeğin de peşinden koşmaya başladığını belirtti.

Kaçarken saldıran köpeklerin sayısının 2'ye çıktığını anlatan Yıldırım, "Arkama bakarken dengesiz bir şekilde düştüm ve kafamı kaldırıma çarptım. Ayağımın dibine kadar geldiler ama ısırmadılar. Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kalkıp yakındaki sağlık ocağına gittim, pansuman yapıldı. Babamı aradım ve hastaneye gittik. Yüzüm şişmeye devam etti, müşahede altına alındım." dedi.

"Oğlumu öyle görünce çok kötü hissettim"

Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren anne Havva Yıldırım ise oğlunun durumunu öğrendiğinde yıkıldığını söyledi.

Hastaneye ilk etapta gitmesine izin verilmediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dayanamam diye bana haber vermediler. Müşahede altında tutulacağını öğrenince hastaneye gittim. Oğlumu o halde görünce çok kötü hissettim. Allah bir daha göstermesin, çok zor bir durum. Sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. Benim evladıma oldu, başkasının evladına olmasın. Yetkililer bu konuda bir çözüm bulsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi
Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi
Rusya'da uçak kazası: 2 ölü
Rusya'da uçak kazası: 2 ölü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suudi yönetime: Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suudi yönetime: Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir
Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha!
Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha!
Ev sahibiyle tartışan kiracının yaptığına bakın!
Ev sahibiyle tartışan kiracının yaptığına bakın!
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu
Altında yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları belli oldu
Fehmi Koru 'erken seçim ne zaman?' sorusuna yanıt verdi: O zaman hazır olun
Fehmi Koru 'erken seçim ne zaman?' sorusuna yanıt verdi: O zaman hazır olun
ABD'de gizemli olay! 10 kişiyi taşıyan uçak radardan bir anda kayboldu...
ABD'de gizemli olay! 10 kişiyi taşıyan uçak radardan bir anda kayboldu...
Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında son çeyrekte çözüldü
Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında son çeyrekte çözüldü