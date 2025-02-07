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QNB Türkiye ilk yurt içi sürdürülebilir bonosunu ihraç etti

QNB Türkiye ilk yurt içi sürdürülebilir bonosunu ihraç etti

QNB Türkiye, yurt içi yatırımcılara yönelik 250 milyon lira tutarındaki ilk yurt içi sürdürülebilir bono ihracını gerçekleştirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir finans alanındaki yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekleyen QNB Türkiye, 250 milyon lira tutarında ve 185 gün vadeli yurtiçi sürdürülebilir bono ihraç etti.

İhraçla sağlanan fonlar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevresel ve sosyal kapsayıcılığı destekleyen projelere kaynak sağlamanın yanı sıra Türkiye'de finans sektöründe önemli bir konumda. Bu adım, bankanın sorumlu bankacılık ilkelerine bağlılığını ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama kararlılığını da ortaya koyuyor.

QNB Türkiye, 2021'den bu yana imzaladığı sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerine ek olarak QNB Grup Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi kapsamındaki kullandırımları içeren ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini ve tahvil ihracını Mayıs 2024'te gerçekleştirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, sürdürülebilir finansmanın, ekonomik büyümeyi çevresel ve sosyal etkileri gözeterek desteklemenin en önemli yollarından biri olduğunu belirterek, bono ihracıyla yatırımcıları çevresel ve sosyal açıdan topluma fayda sağlayan projelere yönlendirdiklerini aktardı.

İhraçla aynı zamanda sürdürülebilir finansman piyasasının gelişimine de katkıda bulunduklarını kaydeden Tan, 'Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de sürdürülebilir tahvil ve bono piyasasını güçlendirmek ve reel ekonomide dönüşümü hızlandırmak için yeni projelerle sürdürülebilir finans alanındaki öncü rolümüzü pekiştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Tan, müşterilere 'sürdürülebilir mevduat' sunduklarına dikkati çekerek, 'Ayrıca, yalnızca müşterilere sunulan sürdürülebilir finansman olanaklarıyla değil, yurtdışı borçlanmalarını da sürdürülebilir finansman çerçevesine uygun hale getirerek bu alandaki etkinliğimizi artırıyoruz. Banka olarak Türkiye'nin karbonsuz ekonomi hedefleriyle uyumlu yeşil ve sosyal projeleri desteklemeye devam edeceğiz.' açıklamasını yaptı.

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