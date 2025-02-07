BIST 9.846
DOLAR 35,98
EURO 37,43
ALTIN 3.318,91
HABER /  EKONOMİ

DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon

DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisini mutlu etmek ya da kendine özel bir stil oluşturmak isteyenler için yeni koleksiyon hazırladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, giyimden aksesuara varan geniş ürün yelpazesiyle DeFacto, hem kadınlara hem de erkeklere şıklık ve rahatlığı bir arada sunmayı hedefliyor.

Kırmızıların ve siyahların buluştuğu koleksiyon, Sevgililer Günü'nünde müşterileri bekliyor. Kadınlar için çiçekli detaylarla bezeli zarif elbiseler, suni kürk ceketler ve rahat pantolonlar, erkekler için ise modern ve sofistike silüetlerle tasarlanmış deri detaylı ceketler, sportif kazaklar ve havalı tişörtler koleksiyon içerisinde sunuluyor.

Pamuklu ve yumuşak dokulu kumaşların sunduğu kalite ve konfor, saatlerce rahat bir kullanım sağlarken koleksiyonu tamamlayan şık aksesuarlar kombinlere enerjik ve romantik bir görünüm katıyor.

DeFacto'nun Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı koleksiyona internet adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalardan ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi
Maliye kasaya oturdu: Lokantalara toplu hasılat denetimi başladı
Maliye kasaya oturdu: Lokantalara toplu hasılat denetimi başladı
Havadaki gizli tehlike! Ölüme yol açabilir
Havadaki gizli tehlike! Ölüme yol açabilir
Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti
Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı Netanyahu'yu memnun etti
Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı Netanyahu'yu memnun etti
Sıla bebek davasında karar açıklandı! Anneye 27 yıl 9 ay hapis cezası
Sıla bebek davasında karar açıklandı! Anneye 27 yıl 9 ay hapis cezası
“Bir Zamanlar İstanbul” 90'lara açılan zaman tüneli
“Bir Zamanlar İstanbul” 90'lara açılan zaman tüneli
Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşmesiyle kafatası çatladı! Yaşadıklarını anlattı
Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşmesiyle kafatası çatladı! Yaşadıklarını anlattı
Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi
Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi
Rusya'da uçak kazası: 2 ölü
Rusya'da uçak kazası: 2 ölü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz