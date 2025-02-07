DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon

DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisini mutlu etmek ya da kendine özel bir stil oluşturmak isteyenler için yeni koleksiyon hazırladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, giyimden aksesuara varan geniş ürün yelpazesiyle DeFacto, hem kadınlara hem de erkeklere şıklık ve rahatlığı bir arada sunmayı hedefliyor.

Kırmızıların ve siyahların buluştuğu koleksiyon, Sevgililer Günü'nünde müşterileri bekliyor. Kadınlar için çiçekli detaylarla bezeli zarif elbiseler, suni kürk ceketler ve rahat pantolonlar, erkekler için ise modern ve sofistike silüetlerle tasarlanmış deri detaylı ceketler, sportif kazaklar ve havalı tişörtler koleksiyon içerisinde sunuluyor.

Pamuklu ve yumuşak dokulu kumaşların sunduğu kalite ve konfor, saatlerce rahat bir kullanım sağlarken koleksiyonu tamamlayan şık aksesuarlar kombinlere enerjik ve romantik bir görünüm katıyor.

DeFacto'nun Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı koleksiyona internet adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalardan ulaşılabiliyor.