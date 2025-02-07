BIST 9.846
DOLAR 35,98
EURO 37,43
ALTIN 3.318,91
HABER /  SPOR

Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu

Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alacağı takımın kadrosu belli oldu.

Abone ol

NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

Alperen Şengün'ün yer aldığı takımda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi
Maliye kasaya oturdu: Lokantalara toplu hasılat denetimi başladı
Maliye kasaya oturdu: Lokantalara toplu hasılat denetimi başladı
Havadaki gizli tehlike! Ölüme yol açabilir
Havadaki gizli tehlike! Ölüme yol açabilir
Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti
Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı Netanyahu'yu memnun etti
Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı Netanyahu'yu memnun etti
Sıla bebek davasında karar açıklandı! Anneye 27 yıl 9 ay hapis cezası
Sıla bebek davasında karar açıklandı! Anneye 27 yıl 9 ay hapis cezası
“Bir Zamanlar İstanbul” 90'lara açılan zaman tüneli
“Bir Zamanlar İstanbul” 90'lara açılan zaman tüneli
Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşmesiyle kafatası çatladı! Yaşadıklarını anlattı
Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşmesiyle kafatası çatladı! Yaşadıklarını anlattı
Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi
Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminini değiştirdi
Rusya'da uçak kazası: 2 ölü
Rusya'da uçak kazası: 2 ölü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz