Metro Türkiye'den kendi markalı pizza çeşitleri

Metro Türkiye, kendi markaları olan "Metro Chef" ve "Aro" ile pizza çeşitlerini ve pizza yapma malzemelerini satışa sunuyor

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'de, Metro Chef markalı 'Karışık', 'Margarita' ve 'Vegan' pizza çeşitleri ile Metro Chef ve Aro pizza tabanı seçeneklerinin yanı sıra peynir türlerinden şarküteri ürünlerine, sostan baharata kadar pizza yapımında ihtiyaç duyulan birçok ürün bulunuyor.

Ürün çeşitliliğini tüketici talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiren şirket, pişirilip dondurularak dakikalar içerisinde yenmeye hazır hale getirilen Metro Chef Dondurulmuş Karışık Pizza ve Margarita Pizza çeşitlerini 'taş fırın' lezzetiyle sofralara taşıyor.

Bitki bazlı beslenmeyi tercih edenler ise aradıkları seçeneğe 'Metro Chef Dondurulmuş Taş Fırın Veggie Pizza' ile kavuşuyor.

Metro Türkiye, kendi özel pizza çeşitlerini yaratmak isteyenlere ise Aro 'Sade' ve 'Soslu' pizza tabanlarının yanında 'Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı' ile çözüm sunuyor.

Hem evlerde hem de işletmelerde lezzeti ve pratikliği bir arada sunan Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı, İtalya'nın Napoli tarzı napoliten hamuru ve soyulmuş Roma domatesiyle hazırlanan özel sosuyla, ön pişirme yapılmış ve dondurulmuş olarak raflarda yer alıyor. İstenilen malzeme pizza tabanının üstüne eklenerek, 7-9 dakika pişirilebiliyor.

Pizzalar için ihtiyaç duyulan peynir çeşitlerinden şarküteri ürünlerine birçok malzeme, Metro Chef, Fine Life ve Aro markalarıyla Metro Türkiye'de müşterileri bekliyor.

Farklı damak tatlarına yönelik pizzalar için Metro Chef markasıyla pesto sos, füme et çeşitleri, peynir çeşitleri, kangal sucuk gibi birçok ürün sunan şirkette, İtalyan baharatı Fine Life markasıyla bulunabiliyor.

Pizzanın olmazsa olmazlarından mozzarella peynirini ise ister rendelenmiş ister blok halde hem Metro Chef hem de Aro markalarıyla bulmak mümkün.

Pizzanızın lezzetini daha da artırmak içinse kurutulmuş domatesten Coğrafi İşaretli Taşköprü Sarımsağına, trüflü bal sostan sarımsaklı mayoneze ve filizlendirilmiş bakliyatlara kadar çeşit çeşit ürün tercih edilebiliyor.