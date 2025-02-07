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Şikayetler sonrası düğmeye basıldı! Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Şikayetler sonrası düğmeye basıldı! Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Başıboş sokak hayvanı sorunuyla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sokaklarda her geçen gün sayısı artan ve genç yaşlı demeden vatandaşa saldıran başıboş hayvanlar 81 ile yazı gönderildi. Buna göre sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanlar bulunamayacak.

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Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine harekete geçti; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile yazı gönderildi. Halk sağlığına vurgu yapılan yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
 
Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.

Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.
 Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

SAHİPSİZ HAYVAN KALMAYACAK
 Yazıda sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

 Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

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