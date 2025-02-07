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Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Lemina yok iddiası

Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Lemina yok iddiası

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu bugün belli olacak. Ortaya atılan iddialara göre sarı-kırmızılıların yeni transferi Lemina Avrupa Ligi kadrosunda olmayacak.

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UEFA Avrupa Ligi listesine iddialara göre Galatasaray, Alvaro Morata, Cuesta ve Roland Sallai'yi ekleyecek. UEFA listesinden çıkarılan futbolcular ise Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre, yeni transfer Lemina liste dışı kaldı.

Ancak henüz Galatasaray ve UEFA tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde UEFA isim listesinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da karşılaşacak. 

Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

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