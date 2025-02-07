Sanders'ten Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planına tepki

Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını "anlaşılmaz" olarak nitelendiren ABD'li Senatör Sanders, Gazze'deki neredeyse tüm konutların yıkıldığına, eğitim ve sağlık sisteminin yok edildiğine dikkat çekerek "Tüm bunlara karşılık Donald Trump'ın söylediği şey, 'Bu 2,2 milyon insanı Gazze'den çıkaracağız ve Fransız Rivierası gibi gerçekten güzel bir şey inşa edeceğiz, böylece milyarderler gelip güzel manzaranın tadını çıkarabilecekler" diye konuştu.

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi.

Sanders, sosyal medya platformu Instagram hesabından Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin yaptığı konuşmayı paylaştı.

Konuşmasında Sanders, "Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız. Bu anlaşılmaz bir şey" dedi.

Sanders, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkının inanılmaz derecede acı çektiğini hatırlattı.

Gazze'de neredeyse tüm konutların yıkıldığını anımsatan Sanders, "Sağlık sistemi, eğitim sistemi yok edildi. Ve şimdi tüm bunlara karşılık Donald Trump'ın söylediği şey, 'Bu 2,2 milyon insanı Gazze'den çıkaracağız ve Fransız Rivierası gibi gerçekten güzel bir şey inşa edeceğiz, böylece milyarderler gelip güzel manzaranın tadını çıkarabilecekler'" diye konuştu.