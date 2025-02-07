BIST 9.840
DOLAR 35,98
EURO 37,45
ALTIN 3.318,67
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi! O isimler kadroda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi! O isimler kadroda

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ile Filip Kostic'i yazdırdı.

Abone ol

Kulüpten alınan bilgiye göre "Kupa 2"de yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, UEFA listesini güncelledi.

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Listeye 3 futbolcu ekleme hakkı, yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic'ten yana kullanıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında sakatlanan yeni transferlerden Diego Carlos listede kendisine yer bulamadı. Süper Lig'de de lisansı çıkarılması planlanmayan yeni transfer Ognjen Mimovic de listeye giremedi.

Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sorusuna yanıt
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sorusuna yanıt
Şikayetler sonrası düğmeye basıldı! Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Şikayetler sonrası düğmeye basıldı! Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
Metro Türkiye'den kendi markalı pizza çeşitleri
Metro Türkiye'den kendi markalı pizza çeşitleri
Başakşehir'de elektrikli soba faciası! 12 yaşındaki çocuk öldü
Başakşehir'de elektrikli soba faciası! 12 yaşındaki çocuk öldü
QNB Türkiye ilk yurt içi sürdürülebilir bonosunu ihraç etti
QNB Türkiye ilk yurt içi sürdürülebilir bonosunu ihraç etti
Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu
Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi
Maliye kasaya oturdu: Lokantalara toplu hasılat denetimi başladı
Maliye kasaya oturdu: Lokantalara toplu hasılat denetimi başladı
Havadaki gizli tehlike! Ölüme yol açabilir
Havadaki gizli tehlike! Ölüme yol açabilir
Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti
Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti