Tokat'ta deprem oldu AFAD şiddetini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:46'da Tokat ili Zile ilçesinde deprem meydana geldi.

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Son depremler listesi 7 Şubat Cuma günü hissedilen sarsıntılar sonrası en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak Ege Denizi açıklarında saat 09:37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede deprem oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...



TOKAT'TA DEPREM!

3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedildi.



7 ŞUBAT BUGÜNKÜ EGE DEPREMLERİ

Ege Denizi'nde depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ölçümlerine göre;

Saat 09:37'de 3.5 büyüklüğünde,

Saat 09:20'de 2.8 büyüklüğünde,

Saat 09:04'te 2.7 büyüklüğünde,

Saat 08:50'de 2.3 büyüklüğünde,

Saat 08:48'de 2.3 büyüklüğünde,

Saat 08:12'de 3.1 büyüklüğünde

Saat 08:06'da 3.7 büyüklüğünde

Saat 08:03'te 3.0 büyüklüğünde,

Saat 07:56'da 3.6 büyüklüğünde,

Saat 07:55'te 3.2 büyüklüğünde,

Saat 07:36'da 2.8 büyüklüğünde,

Saat 07:29'da 3.0 büyüklüğünde,

Saat 07:00’de 2.7 büyüklüğünde,

Saat 06.49'da 3.3 büyüklüğünde,

Saat 06.35'de 3.9 büyüklüğünde,

Saat 06.16'da 3.1 büyüklüğünde,

Saat 06.11'de 3.3 büyüklüğünde,

Saat 05:10’da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.



EGE DEPREMLERİ ÖN RAPOR

Ege Denizi içinde, Santorini Adası ve civarında meydana gelen ve 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı 5 Şubat 2025 itibariyle 900’ün üzerine çıkmıştır.

Şekil 1’de depremlerin dağılımı görülmektedir. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda kaydedilen en büyük deprem 5.1 Mw büyüklüğündedir.

Depremler Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 km ile 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafededir.

Depremler Santorini Adası’nın 6,5 km kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip olan Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır.

Kolumbo volkanı, Santorini Volkanik Kompleksinin bir parçası olup en son 1650 yılında aktif hale geçmiştir. Santorini Volkanik Kompleksinin bilinen en son patlaması ise 1950 yılında gerçekleşmiştir.





DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.