BIST 9.856
DOLAR 35,98
EURO 37,37
ALTIN 3.316,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet kullandı! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet kullandı! İşte verilen ceza

Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin 343 lira ceza uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

Abone ol

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir sürücünün plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet kullanarak, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı motosiklet sürücüsüne, "sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı aracı kullanmak", "mevzuata uygun olarak belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması" ve "tescil plakasında okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan" toplam 22 bin 343 lira ceza uygulandı.

Motosiklet ise trafikten men edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi
Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi
Gabze-Darıca Metro Hattı'nda sona doğru! Bakan Uraloğlu tarih verdi .
Gabze-Darıca Metro Hattı'nda sona doğru! Bakan Uraloğlu tarih verdi .
Tv100'ün acı günü Necat Gülseven babasını kaybetti
Tv100'ün acı günü Necat Gülseven babasını kaybetti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini Adası'nı ziyaret etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini Adası'nı ziyaret etti
Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Devlet Bahçeli açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Devlet Bahçeli açıklaması
Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Lemina yok iddiası
Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Lemina yok iddiası
Tokat'ta deprem oldu AFAD şiddetini duyurdu
Tokat'ta deprem oldu AFAD şiddetini duyurdu
Sanders'ten Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planına tepki
Sanders'ten Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planına tepki
Yargıtay'dan, hapis cezası verilen eski hakimle ilgili karar
Yargıtay'dan, hapis cezası verilen eski hakimle ilgili karar
Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi! O isimler kadroda
Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi! O isimler kadroda
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sorusuna yanıt
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sorusuna yanıt