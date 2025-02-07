Plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet kullandı! İşte verilen ceza

Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin 343 lira ceza uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

Abone ol

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir sürücünün plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet kullanarak, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı motosiklet sürücüsüne, "sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı aracı kullanmak", "mevzuata uygun olarak belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması" ve "tescil plakasında okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan" toplam 22 bin 343 lira ceza uygulandı.

Motosiklet ise trafikten men edildi.