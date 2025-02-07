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Tv100'ün acı günü Necat Gülseven babasını kaybetti

Tv100'ün acı günü Necat Gülseven babasını kaybetti

Gülseven Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven hayatını kaybetti.

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Gülseven Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necat Gülseven'in kıymetli babası Sayın Hasan Gülseven Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Gülseven Medya Grubu Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

TAZİYE TARİHİ VE YERİ

7 Şubat 2025 - Diyarbakır/Bismil

8-9 Şubat 2025 - Polat Bosphorus Otel, Barbaros Bulvarı, No.145 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul

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