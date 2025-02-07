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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini Adası'nı ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini Adası'nı ziyaret etti

 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle sarsıntıların merkezinde bulunan Santorini Adası'nı ziyaret etti.

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Miçotakis'e, Santorini Adası'nı ziyaretinde İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas da eşlik etti.

Ada'daki mobil operasyon merkezini ziyaret eden Miçotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki devlet mekanizmasının olası bir depreme karşı hazırlığını kontrol etmek amacıyla Ada'ya geldiğini aktardı.

Miçotakis, Ada sakinlerine soğukkanlılık çağrısında bulunarak, "Biz herhangi bir bilimsel değerlendirmede bulunmayacağız. Bu başkalarının işi. (Uzmanlar) değerlendirmelerini yapıp bize tavsiyelerde bulunsun." diye konuştu.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği kararı ile Ada'da 1 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti. Atina'dan özel bir uzman ekip Ada'daki binaları denetlemek üzere Santorini'ye gitmişti.

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