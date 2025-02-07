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Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, Yavuzselim Mahallesi Kuleber Caddesi'nde geri manevra yaparken Nuriye Tan'a (66) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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