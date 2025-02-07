Trendyol'dan Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri

Trendyol, Sevgililer Günü'nde hediye almak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Günü için Trendyol'da kişiye özel ilgi alanına göre seçimler yapılabiliyor.

Trendyol, takı, kozmetik ürünleri ve giyim seçenekleriyle en yeni eğilimleri sunarken, kullanıcılar, hem kadınlar hem erkekler için saatlerden cüzdan ve güneş gözlüklerine, mutfak eşyalarından ev tekstili ürünlerine kadar geniş hediye alternatiflerine ulaşabiliyor.

Trendyol Sanat'ta 150'den fazla sanatçının 1000'e yakın eserini keşfederek kullanıcılar, hediyesini daha özel kılabiliyor.

Şirket ayrıca, 14 Şubat'a özel olarak sevgililerin burç özellikleriyle uyumlu hediye seçenekleri de öneriyor.