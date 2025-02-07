Rusya: Ukrayna'yla müzakereye açığız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Her halükarda meselenin müzakereler aracılığıyla çözülmesi gerekiyor." dedi. Peskov, Putin ile Trump görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Bu meselenin müzakereler aracılığıyla çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

RUSYA HER ZAMAN MÜZAKEREYE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik barış planı hakkında da konuşan Peskov, "Bu konuda çok fazla haber var, ancak hemen yalanlanıyor. Şu an somut bir gelişme yok, bu yüzden sabırlı olmak gerekiyor." dedi.

Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'nın taviz verip vermeyeceği sorusuna ise Peskov, "Rusya her zaman müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Bunu defalarca söyledik. Ancak şimdilik somut bir adım atılmadı." şeklinde yanıt verdi.

Peskov, Putin ile Trump arasındaki olası görüşme hakkında da, gelişmeler olması durumunda bilgi verileceğini açıkladı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, geçtiğimiz günlerde Putin ve Trump arasında şubat ya da mart ayında bir görüşme olabileceğini söylemişti.

AZERBAYCANLA DİYALOG YOLU AÇIK OLMALI

Moskova'da gazetecilere gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Peskov, Azerbaycan'ın Bakü'deki "Rus Evi" kültür merkezinin faaliyetini sona erdirme kararını üzücü bulduğunu ifade etti. Azerbaycan ile geleneksel dostane ilişkiler çerçevesinde bu meselenin diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Peskov, "Bu konu ikili görüşmelerde ele alınabilir. İki liderin teması sırasında da gündeme getirilebilir." dedi.

Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan'ın Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakla ilgili bir açıklama yapmayı planlamadığını aktardı.