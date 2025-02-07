Türkiye dış yardımda ABD'den sonra 2. sırada

Eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü Cangöz, Türkiye'nin dış yardım yapan ülkeler arasında en üst sıralarda bulunduğunu, ancak bu yardımın büyük ölçüde Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için harcandığını yazdı. Öte yandan, Cangöz'ün yazısına göre Türkiye milli gelirine oranla en fazla dış yardım sağlayan ülkelerden birisi olmakla beraber 2023 yılı verilerine göre en büyük yirmi bağışçı ülke arasında kişi başına gelir seviyesi en düşük ülke.

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Eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü M. Coşkun Cangöz, Türkiye'nin dış yardım yapan ülkeler arasında en üst sırada yer aldığını belirterek, ''Son beş yıllık dönemde Türkiye’nin yapmış olduğu yurtdışı yardım miktarı toplam 38,5 milyar dolara ulaşmış. 2019 yılında yüzde 1,15'e ulaşan dış yardımın GSYH’ye oranı takip eden yıllarda kademeli olarak yüzde 0,62'ye kadar gerilemiş bulunuyor'' dedi.

Eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü M. Coşkun Cangöz, Medium'da yayımlanan yazısında, Türkiye'nin dış yardım yapan ülkeler arasında en üst sıralarda bulunduğunu kaydetti.

'YARDIMLARIN ÇOĞU SURİYELİLERE HARCANDI'

Cangöz'ün yazısı kısaca şöyle:

''Küresel İnsani Yardımlar Raporuna göre 2023 yılında 5,1 milyar ABD doları dış yardım yapan Türkiye ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu rakam GSYH’nin yüzde 0,5'ine karşılık geliyor.

Türkiye her ne kadar bu listenin ilk sıralarında yer alıyor olsa da Rapor’da söz konusu yardımın büyük ölçüde Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için harcandığı ve bu nedenle diğer bağışçılar tarafından yapılan uluslararası insani yardımlarla tam olarak aynı nitelikte olmadığı ifade ediliyor.