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Vali Gül duyurdu: İstanbul'da sahte içkiden 3 haftada 70 can kaybı

Vali Gül duyurdu: İstanbul'da sahte içkiden 3 haftada 70 can kaybı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 23 günde sahte içkiden 70 kişinin öldüğünü açıkladı.

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İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihlerinde sahte içkiyle 70 kişi yaşamını yitirdi. 150'den fazla kişi de sahte içki nedeniyle hastanelere başvurdu.

Sahte içki hakkında açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları kaydetti:

"Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi"

ANKARA'DA DA 33 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Ankara'da da 33 kişi sahte içki nedeniyle vefat etti. Başkentte sahte içkiden ölümlerin 12'si son iki haftada meydana geldi.

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