Galatasaray UEFA listesini resmen açıkladı! Yeni transferler yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün kadrosunda, yeni transferler Ahmed Kutucu ve Mario Lemina yer almadı.

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"Kupa 2"de yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesini güncelledi. Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi kadrodan çıkarılırken, yerlerine yeni transferler Morata ve Cuesta ile sezon başındaki listede adı yer almayan Sallai yazıldı.

Üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferler Ahmed Kutucu ve Mario Lemina'nın yanı sıra sezon başında da UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz'ü kadroya almadı.

Galatasaray'ın 21 kişilik UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Metehan Baltacı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lemina'nın listeye dahil edilmemesine büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medya platformu X'te #LeminaListeye hashtagi altında tepkilerini dile getirdi.