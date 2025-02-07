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Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

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Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

Fenerbahçe- Erzurumspor maçında Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlanmıştı. 3 Fenerbahçeli futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. 

Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor. Fenerbahçeli futbolcular Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile yapılan maçta peş peşe sakatlanmıştı. Fenerbahçe, 3 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. 

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Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

Yeni transfer Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında yaralanma tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisi bir ay sürecek. 

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Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

Sağ uyluk arka adalesindenden sakatlanan Alexander Djiku ise iki hafta sonra takıma dönebilecek.

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Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

Aynı maçta sakatlanan Yusuf Akçiçek'in sol dizinde de doku yaralanmasına rastlandı.

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