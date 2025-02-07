Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu

Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor. Fenerbahçeli futbolcular Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile yapılan maçta peş peşe sakatlanmıştı. Fenerbahçe, 3 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.