Fenerbahçe'de Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in forma giyemeyeceği süreler belli oldu
Fenerbahçe- Erzurumspor maçında Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlanmıştı. 3 Fenerbahçeli futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.
Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor. Fenerbahçeli futbolcular Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile yapılan maçta peş peşe sakatlanmıştı. Fenerbahçe, 3 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.
Yeni transfer Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında yaralanma tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisi bir ay sürecek.
Sağ uyluk arka adalesindenden sakatlanan Alexander Djiku ise iki hafta sonra takıma dönebilecek.
Aynı maçta sakatlanan Yusuf Akçiçek'in sol dizinde de doku yaralanmasına rastlandı.