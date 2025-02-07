BIST 9.934
DOLAR 35,98
EURO 37,39
ALTIN 3.318,53
HABER /  GÜNCEL

Ödüllü genç keman sanatçısı Laçin Akyol'dan kötü haber

Ödüllü genç keman sanatçısı Laçin Akyol'dan kötü haber

Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

Sürücü adliyeye sevk edildi

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir uçak faciası daha! Araçlara çarparak caddeye düştü, ölenler var
Bir uçak faciası daha! Araçlara çarparak caddeye düştü, ölenler var
Galatasaray UEFA listesini resmen açıkladı! Yeni transferler yok
Galatasaray UEFA listesini resmen açıkladı! Yeni transferler yok
Vali Gül duyurdu: İstanbul'da sahte içkiden 3 haftada 70 can kaybı
Vali Gül duyurdu: İstanbul'da sahte içkiden 3 haftada 70 can kaybı
Türkiye dış yardımda ABD'den sonra 2. sırada
Türkiye dış yardımda ABD'den sonra 2. sırada
Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını değerlendirdi
Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını değerlendirdi
Galatasaray'da Carlos Cuesta takımla ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'da Carlos Cuesta takımla ilk antrenmanına çıktı
Trendyol'dan Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri
Trendyol'dan Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Paralar hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Paralar hesaplara yatıyor
VakıfBank'tan 2024'te 40 milyar 375 milyon lira net kar
VakıfBank'tan 2024'te 40 milyar 375 milyon lira net kar
Rusya: Ukrayna'yla müzakereye açığız
Rusya: Ukrayna'yla müzakereye açığız
Osman Kavala'dan Ayşe Barım mesajı: Algı yaratmanın çarpıcı örneği
Osman Kavala'dan Ayşe Barım mesajı: Algı yaratmanın çarpıcı örneği
Almanya'da seçmenler 23 Şubat'taki erken genel seçimden umutsuz
Almanya'da seçmenler 23 Şubat'taki erken genel seçimden umutsuz