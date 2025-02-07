İsrail'de orduya katılmayı reddeden bir Haredi, Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı

İsrail'de orduya katılmaları istenen ancak bunu kabul etmeyen Ultra Ortodoks Yahudilerden (Haredi) bir genç, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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The Times of Israel'in haberine göre, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim gören bir Haredi, havalimanında gözaltına alındı.

Haberde, şahsın orduya katılmayı reddeden ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 1200 Haredi'den biri olduğu ve olayın İsrail'in bu konuda ilk kez harekete geçtiğini gösterdiği ifade edildi.

Olayın ardından bir grup Haredi, şahsın gözaltında tutulduğu merkezin önünde gösteri düzenledi.

Orduya katılmayı reddeden Harediler hakkında gözaltı kararı alınmıştı

İsrail'de geçen yıl 3 bin Ultra Ortodoks Yahudi gence orduya katılma emri gönderilmişti.

Yaşları 18 ile 26 arasında değişen bu gençlerden sadece 461'inin orduya başvurduğu, orduya katılma emri almalarına rağmen bunu kabul etmeyen 1212 Ultra Ortodoks genç hakkında gözaltı kararı alındığı aktarılmıştı.

Buna ek olarak, celbe rağmen orduya katılmak istemeyen 1242 Ultra Ortodoks gence de ülke dışına çıkış yasağı getirildiği belirtilmişti.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekirken, Harediler askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermiş, Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.