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Sıla Bebek davasında açıklanan karara itiraz

Sıla Bebek davasında açıklanan karara itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edecek.

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Edinilen bilgiye göre, davaya en başından beri müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak.

Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A'nın babası K.A'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada bugün karar açıklanmış, anne B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış, sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. berat etmişti.

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