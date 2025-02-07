Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi için 453 bin konut sözü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2028 sonrası için yeni bir İstanbul ve Türkiye inşa edeceklerini vurguladı. Abdullah Özdemir’e başarılar dileyen Erdoğan, AK Parti'nin bir erdem hareketi olduğunu belirterek muhalefeti eleştirdi ve İstanbul yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, 453 bin konut ve işyerinin yılbaşına kadar tamamlanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul.

"2028'DEN SONRA YENİ BİR İSTANBUL İNŞA EDECEĞİZ"

Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Genel Başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin neferi olma heyecanını her zaman kalbimde hissettim.

"AK PARTİ ERDEMLİLER HAREKETİDİR"

Bugünden itibaren Abdullah Özdemir kardeşime de başarılar niyaz ediyorum. Abdullah Özdemir çekirdekten yetişmiş Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'ndan başlayarak örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum. AK Parti erdemliler hareketidir, kutlu dava neferiyiz.

Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Vesayete karşı dimdik ayakta durduk.

Mazlumların sesi olduk. 22,5 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduk. 2001'de partimizi nasıl kurduysak, kapatma davalarını, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, çok daha fazlasını birlikte başaracağız.

Bizim 23 yılda yapamadığımız onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi sen bunları delillendir bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin ulaşamaz Ekrem.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLMUN MESAJI

AK Parti ve Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bahçeli'ye de acil şifalar diliyorum. Kendisiyle telefon görüşmesi yaptım, sağlık durumu gayet iyi.

Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanlara izin vermeyeceğiz. Biz kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz.

"DEPREM BÖLGEMİZİ AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Değil üzerinden iki yıl iki asır geçse bile 6 Şubat'taki felaketi unutmamız mümkün değil. Konutlarıyla, alt yapı projeleriyle sosyal donatılarıyla, iş yerleriyle deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Son iki yılda bölgemizde 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık. Afetzedelerimizi yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve işyerini tamamlayacağız.

CHP'YE DEPREM TEPKİSİ

İki yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Hani bedava ev verecektiniz, bedava iş yerlerini, bedava konutları unuttunuz mu, elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı, çıkın millete açıklayın. Bunların kozasından ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmıyor.

Deprem bölgesiyle ilgili sözler de seçim sonrasında unutuldu gitti. Ülkemizin ana muhalefet partisi deprem konusunda bile polemik yaptı.

Muhalefetten birileri çıkmış hükümet bu enkazın altında kalır demişti. Siz bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Biz ise tökezlememizi bekleyenlerin

Şişirilmiş konser faturalarıyla belediyeleri yağmalıyorlar. Radikal sol örgüt sloganlarıyla adliye önünde polise saldırmak rutinleri haline geldi.

İstanbul'da yanan otobüsten geçilmiyor. İstanbul'daki tedbirsizlikten kendileri bile rahatsız oluyor. Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bırakıyor. Büyük şehirlerimiz sapır sapır dökülüyorlar.