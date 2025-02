Toyota 140 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı

Toyota, güvenlik riskleri nedeniyle 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracı geri çağırıyor. Bazı sorunlar nedeniyle etkilenen araç sahipleri Nisan 2025’e kadar bilgilendirilecek ve gerekli onarımlar ücretsiz yapılacak.

Toyota, üretim hatalarından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracı geri çağırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, geri çağırma iki farklı teknik sorundan kaynaklanıyor.

FREN HORTUMU VE EMNİYET KEMERİ SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Geri çağırma kapsamında, belirli Toyota Tacoma 4×4 modellerinde arka fren hortumlarının hasar görme riski bulunduğu belirtildi. Toyota, bu araçların arka tekerleklerinde çamur ve kir birikmesi durumunda fren hortumlarının zarar görebileceğine dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Toyota Camry ve Lexus RX modellerinde ikinci sıra orta emniyet kemerlerinin üretim sırasında hasar görmüş olabileceği ifade edildi. Şirket, bu durumun güvenlik açısından risk teşkil ettiğini vurguladı.

ÜCRETSİZ KONTROL VE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Toyota, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin Nisan 2025’e kadar bilgilendirileceğini duyurdu. Tespit edilen sorunların çözümü için yetkili servislerde ücretsiz kontrol ve parça değişimi yapılacak.

Şirket yetkilileri, müşteri güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını tavsiye etti.

Geri çağırma aşağıdaki Toyota ve Lexus araçlarından bazılarını kapsıyor:

2025 MY Toyota Camry

2025 MY Lexus NX

2024 MY Lexus RX

2025 MY Lexus RX

2024 MY Toyota Tacoma

2025 MY Toyota Tacoma

KAYNAK: CNBC-E