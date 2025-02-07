BIST 9.952
DOLAR 35,99
EURO 37,20
ALTIN 3.314,09
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Toyota 140 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı

Toyota 140 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı

Toyota, güvenlik riskleri nedeniyle 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracı geri çağırıyor. Bazı sorunlar nedeniyle etkilenen araç sahipleri Nisan 2025’e kadar bilgilendirilecek ve gerekli onarımlar ücretsiz yapılacak.

Abone ol

Toyota, üretim hatalarından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracı geri çağırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, geri çağırma iki farklı teknik sorundan kaynaklanıyor.

FREN HORTUMU VE EMNİYET KEMERİ SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Geri çağırma kapsamında, belirli Toyota Tacoma 4×4 modellerinde arka fren hortumlarının hasar görme riski bulunduğu belirtildi. Toyota, bu araçların arka tekerleklerinde çamur ve kir birikmesi durumunda fren hortumlarının zarar görebileceğine dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Toyota Camry ve Lexus RX modellerinde ikinci sıra orta emniyet kemerlerinin üretim sırasında hasar görmüş olabileceği ifade edildi. Şirket, bu durumun güvenlik açısından risk teşkil ettiğini vurguladı.

ÜCRETSİZ KONTROL VE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Toyota, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin Nisan 2025’e kadar bilgilendirileceğini duyurdu. Tespit edilen sorunların çözümü için yetkili servislerde ücretsiz kontrol ve parça değişimi yapılacak.

Şirket yetkilileri, müşteri güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını tavsiye etti.

Geri çağırma aşağıdaki Toyota ve Lexus araçlarından bazılarını kapsıyor:

2025 MY Toyota Camry
2025 MY Lexus NX
2024 MY Lexus RX
2025 MY Lexus RX
2024 MY Toyota Tacoma
2025 MY Toyota Tacoma

KAYNAK: CNBC-E

ÖNCEKİ HABERLER
Altını olan yaşadı! Altının kilogram fiyatı yine yükseldi
Altını olan yaşadı! Altının kilogram fiyatı yine yükseldi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Talisca...
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Talisca...
Rusya Devlet Başkanı Putin'den enflasyon talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den enflasyon talimatı
Mahkeme, Deniz Akkaya için ara kararını açıkladı
Mahkeme, Deniz Akkaya için ara kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi için 453 bin konut sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi için 453 bin konut sözü
Markete gitmek için evden çıktı haber alınamadı! 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu
Markete gitmek için evden çıktı haber alınamadı! 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu
Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 34 ürün eklendi
Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 34 ürün eklendi
Hatay'da konuşan CHP lideri Özgür Özel'den depreme karşı "milli seferberlik" önerisi
Hatay'da konuşan CHP lideri Özgür Özel'den depreme karşı "milli seferberlik" önerisi
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı
CHP, Köy Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Köy Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu
Sıla Bebek davasında açıklanan karara itiraz
Sıla Bebek davasında açıklanan karara itiraz
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu