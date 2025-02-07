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AB'den üst düzey yetkili: Gazze politikası Trump'ın planlarına göre değişmez

AB'den üst düzey yetkili: Gazze politikası Trump'ın planlarına göre değişmez

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM), 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından etkilenmeyeceğini söyledi.

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AB'den üst düzey yetkili, Birliğin, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınırına konuşlandırdığı misyonla ilgili açıklamada bulundu.

Yetkili, Hamas ile İsrail arasında varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2 Mart'a kadar sürecek ilk aşaması uyarınca konuşlandırılan misyonun, 31 Ocak'ta konuşlandırıldığını ifade etti.

"Bizim rolümüz esas olarak tüm sürecin taraflar arasındaki mutabakata uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve Filistin yönetimine bu süreçte destek olmaktır." diyen yetkili, 1 Şubat'ta 8 kişi ile başlayarak, şimdiye dek birkaç yüzle ifade edilen sayıdaki yaralı ve refakatçilerinin Mısır'a geçişinin sağlandığını bildirdi.

Yetkili, AB personelinin, taraflar arasında güven inşası ve "Filistin yönetiminin Gazze'ye dönüşünün desteklenmesi" için de çalıştığını ifade etti.

"Bu beyanın sahada hiçbir etkisi yok"

Ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapıldığını belirterek, AB misyonunun planlamasının, ardından göreve gelen Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve nüfusun tahliyesine ilişkin planından etkilenip etkilenmediğine yönelik sorulan soruya yetkili, şu yanıtı verdi:

"Hayır. Trump'ın planından etkilenmedik. Biz ABD'nin ateşkes müzakerelerine derinlemesine dahil olduğu (dönemdeki) ateşkese göre çalışıyoruz. Şimdi ikinci aşamayı tartışmaya başlıyorlar. Ne olacağını göreceğiz ancak bu beyanın şu an için sahada hiçbir etkisi yok."

Yetkili, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını vurgulayarak, "Başkan Trump'ın söylediklerine göre pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekmiyor." ifadesini kullandı.

EUBAM, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının ardından 24 Kasım 2005'te başlatılmış, Gazze'de yönetimin Hamas'a geçmesiyle 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştı.

Trump, 5 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

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