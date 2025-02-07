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Zaniolo'dan duygulandıran 17 numara açıklaması: Türkiye'deki depremde...

Zaniolo'dan duygulandıran 17 numara açıklaması: Türkiye'deki depremde...

Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, forma numarası hakkında açıklamalar yaptı. İtalyan yıldız, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın, Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi bugün imza töreni düzenledi.

Fiorentina'da 17 numaralı giyecek Zaniolo, forma numarası hakkında duygusal açıklamalar yaptı.

"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİR ÇOCUK İÇİN SEÇTİM!"

İtalyan yıldız, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." ifadelerini kullandı.

Zaniolo'nun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DEPREMZEDELERE YARDIM ETMİŞTİ!

Zaniolo, Galatasaray'da oynadığı dönemde vatandaşlarla birlikte depremzedelere yardım kolisi hazırlamıştı.

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