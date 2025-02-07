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Sivasspor'a kupada hükmen mağlubiyet cezası

Sivasspor'a kupada hükmen mağlubiyet cezası

Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 4 Şubat tarihinde Kocaelispor'a konuk olan Sivasspor, idari tedbirli futbolcu Murat Paluli'yi oynatmasına ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

İdari tedbirli olmasına rağmen söz konusu karşılaşmada forma giyen ve tedbire uymama eylemi nedeniyle kurula sevk edilen Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'ye isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza verilmedi.

EYÜPSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sivasspor'ın Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Murat Paluli, 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Karşılaşma sonrasında Murat Paluli, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Murat Paluli, Türkiye Kupası'nda oynadığı Kocaelispor maçının kadrosunda yer alırken 65. dakikada oyuna dahil oldu.

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