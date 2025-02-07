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Hadi Özışık'tan Şaban Sevinç'e: Al sana şiir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin kullandığı “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını marjinal sol örgütlere ait olduğunu savunarak eleştirmesi siyaset gündeminde tartışma yarattı. CHP lideri Özgür Özel, sloganın Bertolt Brecht’e ait olduğunu belirterek Erdoğan’a yanıt verirken, gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de Erdoğan’ın 27 yıl önce hapse girmesine neden olan şiiri okudu. Özışık’ın bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin kullandığı "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganına yönelik eleştirileri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Erdoğan, sloganın marjinal sol örgütlere ait olduğunu savunarak, “Bunların iş yapmak, eser üretmek gibi bir derdi yok. Şimdi de elinde askerin, polisin kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sloganın Bertolt Brecht’in şiirinden alındığını belirterek, “Allah’ın cahili ne Brecht’i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir. Bütün dünyada mücadele eden sendikaların, meslek örgütlerinin ve sosyal demokrat partilerin sıkça kullandığı bir şiirdir” dedi.

Tartışmalar sürerken, önce gazeteci Şaban Sevinç, Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında Bertolt Brecht’in bir şiirini, sonra ise İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Erdoğan’ın 27 yıl önce hapse girmesine neden olan şiiri okudu.

Erdoğan, 1997 yılında Siirt’te yaptığı bir konuşmada, Ziya Gökalp’e ait olan "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerinin yer aldığı şiiri okumasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla mahkum edilmişti. Özışık’ın bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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