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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Bana gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Bana gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine cevap verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

"KENDİSİNE TAVSİYEM; BANA KARŞI GÖSTERDİĞİ SERTLİĞİN BENZERİNİ TRUMP'A DA GÖSTEREBİLMESİ"

İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" dedi. İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, " Gazze, ABD toprağı olacak." diyen ABD Başkanı'na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AK Parti'nin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, billboardlarda gördüğü pankartlar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek, "Gelirken billboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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