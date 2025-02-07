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7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'da, PKK/KCK üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.K, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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