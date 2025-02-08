BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  DÜNYA

Time dergisi, 'ABD başkanlık koltuğuna oturmuş Elon Musk'ı' kapağına taşıdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Time dergisi, 'ABD başkanlık koltuğuna oturmuş Elon Musk'ı' kapağına taşıdı

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

Abone ol

Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı "başkanlık koltuğuna oturmuş" şekilde kapağına taşırken, Başkan Donald Trump ise Musk'tan memnun olduğunu söyledi.

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.

Trump: Ondan memnunum

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Biden'dan darbe! Tüm güvenlik izinlerini iptal etti
Trump'tan Biden'dan darbe! Tüm güvenlik izinlerini iptal etti
Beyaz Saray USAID finansmanlarının adreslerini ifşa etti transseksüel opera için 47 bin dolar
Beyaz Saray USAID finansmanlarının adreslerini ifşa etti transseksüel opera için 47 bin dolar
Sağlık Bakanlığından 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığından 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
ABD'den İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına onay
ABD'den İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına onay
Kayseri’de kaçak sigara operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi
Kayseri’de kaçak sigara operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret eden kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret eden kadın tutuklandı
Pahalanan ilacı alamayan genç öldü: Ailesinden firmaya ve eczaneye dava
Pahalanan ilacı alamayan genç öldü: Ailesinden firmaya ve eczaneye dava
Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Jose Morais oldu
Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Jose Morais oldu
Samsunspor, Hatayspor engelini rahat geçti
Samsunspor, Hatayspor engelini rahat geçti
7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
Sivasspor'a kupada hükmen mağlubiyet cezası
Sivasspor'a kupada hükmen mağlubiyet cezası
Trump'tan, skandal Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması
Trump'tan, skandal Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması