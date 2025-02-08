BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  GÜNCEL

20 kişi yoğun bakımda: Sahte içki bir ayda 103 can aldı

20 kişi yoğun bakımda: Sahte içki bir ayda 103 can aldı

Ankara'da son günlerde sahte içkiden 33 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. İstanbul'da ise 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 can kaybı yaşandı.

Abone ol

14 Ocak'tan bu yana İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı. Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi hayatını kaybetti. İki büyükşehirde can kaybı 100'ü geçti.

Bu kez Vali Gül duyurdu: İstanbul'da sahte içkiden 3 haftada 70 can kaybı

17 Ocak itibarıyla İstanbul'da sahte içki nedeniyle 92 kişinin hastanelere başvurduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Geçen 3 haftada, hastaneye başvuranların sayısı 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70'e yükseldi.
Tedavisi tamamlanan 60 kişi taburcu edilirken yaklaşık 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ankara'da da sahte alkolden can kaybı son günlerde arttı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

NTV'nin edindiği bilgiye göre; sadece son 2 haftada Ankara'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 69 kişinin 12'si hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Elon Musk'ın USAID çalışanlarına yönelik uygulamasına mahkemeden fren
Elon Musk'ın USAID çalışanlarına yönelik uygulamasına mahkemeden fren
USAID'in medya fonlarını kesmesinden BBC de etkilendi
USAID'in medya fonlarını kesmesinden BBC de etkilendi
Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda saldırgan tarihi şamdanları tekmeleyerek yere attı
Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda saldırgan tarihi şamdanları tekmeleyerek yere attı
Santorini'de senaryo değişiyor! "Fayın bir kısmı dolmaya başladı"
Santorini'de senaryo değişiyor! "Fayın bir kısmı dolmaya başladı"
Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!
Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!
Sisi ve Guterres’ten Gazze için 'İki devletli çözüm' vurgusu
Sisi ve Guterres’ten Gazze için 'İki devletli çözüm' vurgusu
Narin'in babası Arif Güran'dan Nevzat Bahtiyar itirazı! Hukuka aykırı
Narin'in babası Arif Güran'dan Nevzat Bahtiyar itirazı! Hukuka aykırı
Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü
Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü
Fragman bitti, gerçek kış başlıyor! Yeni yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul başta!
Fragman bitti, gerçek kış başlıyor! Yeni yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul başta!
Edirne'de gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist yakalandı
Edirne'de gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist yakalandı
ABD kongre üyesinden 'Brett McGurk soruşturulsun' çağrısı
ABD kongre üyesinden 'Brett McGurk soruşturulsun' çağrısı