20 kişi yoğun bakımda: Sahte içki bir ayda 103 can aldı

Ankara'da son günlerde sahte içkiden 33 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. İstanbul'da ise 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 can kaybı yaşandı.

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14 Ocak'tan bu yana İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı. Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi hayatını kaybetti. İki büyükşehirde can kaybı 100'ü geçti.

Bu kez Vali Gül duyurdu: İstanbul'da sahte içkiden 3 haftada 70 can kaybı

17 Ocak itibarıyla İstanbul'da sahte içki nedeniyle 92 kişinin hastanelere başvurduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Geçen 3 haftada, hastaneye başvuranların sayısı 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70'e yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 60 kişi taburcu edilirken yaklaşık 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ankara'da da sahte alkolden can kaybı son günlerde arttı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

NTV'nin edindiği bilgiye göre; sadece son 2 haftada Ankara'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 69 kişinin 12'si hayatını kaybetti.