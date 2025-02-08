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Santorini'de senaryo değişiyor! "Fayın bir kısmı dolmaya başladı"

Santorini'de senaryo değişiyor! "Fayın bir kısmı dolmaya başladı"

Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sarsıntılar bu sabah da devam etti. Yunanistan hükümeti alarm durumunu sürdürüyor. Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, “Giderek daha iyimser oluyoruz" ifadelerini kullanarak bölgedeki fayların son durumunu değerlendirdi.

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Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sabahın erken saatlerinde ikisi 4.1 ve biri 4.4 olmak üzere üç deprem kaydedildi.

Her üç deprem de enstitü tarafından “zayıf” olarak nitelendirildi. Bölgede her gün onlarca sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor. Dün ise en büyüğü sabah saatlerinde kaydedildi ve 4.8 büyüklüğündeydi.

"FAYIN BİR KISMI DOLMAYA BAŞLADI"

Dün Başbakan Kiryakos Miçotakis adayı ziyaret etti. Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, Miçotakis ile yaptığı toplantı sırasında şunları kaydetti: “Giderek daha iyimser oluyoruz çünkü ağın kalınlaşmasından sonra artık daha net özelliklere sahip olan fayın bir kısmının ‘dolmaya’ başladığını, yani daha güçlü bir sarsıntı senaryosunun giderek daha az olası hale geldiğini görüyoruz.”

Bazen hareketliliğin sakinleştiğine dair yanılsamalar yaratıldığını dile getiren Papazachos, “Akışkanlar nedeniyle birkaç saat içinde toplanan büyük deprem patlamaları veren bir mekanizma var. Önümüzdeki zaman diliminde bu şekilde ilereyeceğiz. Her geçen gün biraz daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum, ancak bu o kadar hızlı bir ayrılma olmayacak” ifadelerini kullandı.

Papazachos, “Elbette hiçbir şeyin doğayı ve sürprizleri göz ardı edemeyeceğinin” altını çizerek, “Her zaman kanıtlarla hareket ediyoruz, varsayımlarla hareket etmiyoruz” diye ekledi.

OHAL 3 MART'A KADAR SÜRECEK

Sismik hareketliliğin ortasında, adadaki binalarda sağlamlık kontrolleri yapılırken, iki yol daha kapatıldı. Antik Thera arkeolojik alanına giden il yolu, tüm araçlar için ve Athinios-Fira Perissa körfezi il yolu, 12 metreden uzun ve 45 tondan ağır araçlar için kapatıldı.

ERT3'e konuşan Papazachos, okulların açılmayacağı görüşünü dile getirdi.

“Okullardaki çocukların, incelemeler tamamlanmadan önce, bir dizinin ortasında nasıl içeri girip çalışacaklarını görmek zor” diyen Papazachos, tabii hafta sonunda dramatik bir azalma olmazsa” diye ekledi.

Thera Belediyesi'nde 3 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

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