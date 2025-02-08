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Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Balıkesir'de sabah vardiyasına giden işçilerini taşıyan servis devrildi. Kazada 18 işçi yaralandı.

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki midibüs, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi. İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kazada, sürücü D.A. ile araçtaki İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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