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USAID'in medya fonlarını kesmesinden BBC de etkilendi

USAID'in medya fonlarını kesmesinden BBC de etkilendi

ABD'de medyanın USAID ve hükümet tarafından fonlandığı tartışmaları sürerken, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin dış hibeler ve bağışlarla finanse edilen BBC Media Action da USAID'in medyayı fonlamayı durdurmasından "olumsuz etkilendiklerini" açıkladı.

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BBC'den yapılan yazılı açıklamada, BBC Media Action'ın dünyanın dört bir yanındaki yerel medyayı desteklediği kaydedildi.

Pek çok uluslararası kuruluş gibi ABD hükümet fonundaki geçici duraksamadan BBC Media Action'ın da etkilendiği vurgulanan açıklamada, 2025 dönemi için alınamayacak fon tutarının, 2023-2024 dönemi gelirlerinin yüzde 8'i düzeyinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu durumdan kaynaklanan etkilerin en aza indirilmeye çalışıldığı belirtilerek, BBC Media Action'ın, BBC News'ten tamamen ayrı olduğu ifade edildi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödemeye ilişkin ise "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.

bbc
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