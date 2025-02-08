BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi! Bu iş bitmez

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi! Bu iş bitmez

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapacağına ilişkin iddialar sürerken son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, önümüzdeki günlerde çağrının gelebileceğini açıklamıştı. Öcalan’dan henüz çağrı gelmedi ancak Kandil'den ‘bir tek çağrıyla bu iş bitmez’ mesajı geldi. İşte detaylar…

Abone ol

DEM Parti'nin İmralı ziyaretlerinin ardından siyasilerle temas süreci sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak DEM Parti yönetiminden gelen 15 Şubat'ta İmralı'dan çağrı gelebilir iddiaları sonrası terör örgütünün sözde yöneticilerinden Murat Karayılan’dan da bir açıklama geldi.

Öcalan’dan henüz çağrı gelmedi ama olası çağrı için Kandil’den veto açıklaması geldi. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan, "Öcalan'dan gelecek silah bırakma çağrısı için bir tek çağrıyla bu iş biter mi?" dedi. Karayılan, Öcalan’ın kendisinin devreye girmediği, sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmayacağını söyledi.

Olası bir silah bırakma durumu için PKK'nın kongresini toplayarak karar alması gerektiğini bunun da ancak Abdullah Öcalan'ın devreye girmesiyle olabileceğini belirten Karayılan, Öcalan’ın kongre çağrısı yapması gerektiğinin ve fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajlarının ulaşabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de D Smart aboneleri internet arızasına isyan etti
Ümraniye'de D Smart aboneleri internet arızasına isyan etti
20 kişi yoğun bakımda: Sahte içki bir ayda 103 can aldı
20 kişi yoğun bakımda: Sahte içki bir ayda 103 can aldı
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Elon Musk'ın USAID çalışanlarına yönelik uygulamasına mahkemeden fren
Elon Musk'ın USAID çalışanlarına yönelik uygulamasına mahkemeden fren
USAID'in medya fonlarını kesmesinden BBC de etkilendi
USAID'in medya fonlarını kesmesinden BBC de etkilendi
Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda saldırgan tarihi şamdanları tekmeleyerek yere attı
Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda saldırgan tarihi şamdanları tekmeleyerek yere attı
Santorini'de senaryo değişiyor! "Fayın bir kısmı dolmaya başladı"
Santorini'de senaryo değişiyor! "Fayın bir kısmı dolmaya başladı"
Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!
Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!
Sisi ve Guterres’ten Gazze için 'İki devletli çözüm' vurgusu
Sisi ve Guterres’ten Gazze için 'İki devletli çözüm' vurgusu
Narin'in babası Arif Güran'dan Nevzat Bahtiyar itirazı! Hukuka aykırı
Narin'in babası Arif Güran'dan Nevzat Bahtiyar itirazı! Hukuka aykırı
Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü
Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü
Fragman bitti, gerçek kış başlıyor! Yeni yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul başta!
Fragman bitti, gerçek kış başlıyor! Yeni yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul başta!