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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Ümraniye'de D Smart aboneleri internet arızasına isyan etti

Ümraniye'de D Smart aboneleri internet arızasına isyan etti

D-Smart'ın internet hizmeti skandala dönüştü. Ümraniye bölgesinde kablo arızası gerekçesiyle internet hizmeti haftalardır sunulamıyor.

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Dijital Yayın Platformu D-Smart'ta yaşanan internet sorunu abonelerini isyan ettirdi. İstanbul Ümraniye ilçesinde kablo arızası gerekçesiyle 22 Ocak'tan beri internet hizmeti verilemiyor.

Müşteri temsilcileri, soruna ilişkin kendilerini arayan abonelere "3. şahısların verdiği zarar" olarak açıklıyor. "Kablo kesintisi ya da çalınma olabilir" deniyor daha fazla detay verilmiyor.

Günler önçesinde 8 şubat olarak açıklanan arızanın giderilme tarihi bir kez daha değişti, 13 Şubat olarak güncellendi.

Sistemde çalışmanın 21 Ocak'ta başlayan arızanın 13 Şubat'ta giderileceğinin söylenmesi tepki çekti.

Yetkili bir isim istenildiğinde de müşteri temsilcilerinin yönlendirme yapmaması dikkat çekiyor.

Evden çalışmak zorunda olan çok sayıda abone, bu duruma isyan ederek mağdur olduklarını ve çalışmanın bu kadar uzun sürmesine isyan ettiler.

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