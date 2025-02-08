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TESK Başkanı Palandöken'den esnafa elektrikte 'özel tarife' talebi

TESK Başkanı Palandöken'den esnafa elektrikte 'özel tarife' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için elektrik faturalarında özel tarife uygulanmasını talep etti.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerindeki yükselişin enflasyonu artıracağını, esnaf, sanatkar ve konut sahiplerinin ödediği faturaların katlanmasına neden olacağını savundu.

Enerji verimliliği ve tasarrufunun Türkiye için hayati bir konu olduğuna işaret eden Palandöken, avizelerdeki lamba sayısını azaltmak gibi önlemlerin bir miktar fayda sağlayabileceğini bildirdi.

Palandöken, akıllı binalarda her şeyin elektrikle çalıştığını, tasarruflu cihazlar kullanılsa bile yüksek maliyetlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılarak esnaf, sanatkar ve konutlardaki elektrik fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu adım enflasyonun körüklenmesini önlemek açısından da önemlidir. Bildiğiniz üzere enerjimizin yüzde 75'ini dışarıdan temin ediyoruz. Ticarethaneler ile küçük esnaf dükkanlarında bu tasarrufu sağlamak daha zor. Bu nedenle, eski tarifelerin belirli bir süre uygulanması ve enflasyonun düşürülmesi önemlidir. Esnafa özel tarife uygulanması önem taşımaktadır."

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