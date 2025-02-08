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Sağlık Bakanlığı'ndan özel hastanedeki ölüme ilişkin inceleme

Sağlık Bakanlığı'ndan özel hastanedeki ölüme ilişkin inceleme

Sağlık Bakanlığı, Aydın'da özel bir hastanede sağlık durumu ağır olmasına rağmen taburcu edilmek istenen bir hastanın, ambulans beklerken hayatını kaybettiği iddialarının ardından inceleme başlattı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede ölmüş olan bir kişinin tekerlekli sandalye üzerinde taburcu edildiği iddiası tepki çekti.

İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

'TABURCU EDİLDİĞİ KAYITLARDAN GÖRÜLMÜŞTÜR'

Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği'ne dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur:

- 30 Ocak’tan itibaren bir özel hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat’ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüş,

- Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır.

- Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40’ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir.

- Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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