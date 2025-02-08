Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişi hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi S.B hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan siyasi yasak ve hapis istenen davada bilirkişi olan S.B hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Görevin Kötüye Kullanılması”, “Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” iddialarıyla yapılan suç duyuru yapıldı.

S.B hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasının sağlanması için kamu davası açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda bilirkişi olarak görevlendirilen kişinin ismini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.