Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Defne geliyor

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son bölümde ünlü isim Hamdi Alkan, Ulvi karakteriyle diziye dahil oldu. İlhami’nin babası olarak hikayeye katılan Ulvi, Nursema ve İlhami’nin evliliğine yön veren isim oldu. Öte yandan, genç oyuncu Müge Bayramoğlu da Defne karakteriyle kadroya katılacak. Yeni gelişmelerle dizinin dengeleri değişmeye hazırlanıyor.

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Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ederken, kadrosuna güçlü isimler eklemeye devam ediyor. Dizinin 87. bölümü, 7 Şubat Cuma akşamı izleyicilerle buluşurken, projeye sürpriz bir karakter dahil oldu.

HAMDİ ALKAN, "ULVİ" KARAKTERİYLE HİKAYEYE DAHİL OLDU

Başarılı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbetinde "Ulvi" karakterine hayat vererek dizinin yeni dinamiklerine katkıda bulundu. Ulvi, İlhami’nin (Fatih Gühan) babası olarak hikayeye katılırken, oğlu ile Nursema’yı (Ceren Karakoç) baş başa gören Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) bu evliliği onaylamasıyla olaylar yeni bir boyut kazandı. 87. bölümde, İlhami ve babası Ulvi, Nursema’yı istemek için Ünallar’ın evine gitti.

GENÇ OYUNCU MÜGE BAYRAMOĞLU "DEFNE" KARAKTERİYLE GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti ekibine bir isim daha katılıyor. Genç yetenek Müge Bayramoğlu, dizide "Defne" karakterine hayat verecek. Bayramoğlu’nun canlandıracağı karakterin hikayeye nasıl bir yön vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.