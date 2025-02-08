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Çin'in döviz rezervleri ocakta 3 trilyon 209 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervleri ocakta 3 trilyon 209 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, ocak ayında 3 trilyon 209 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ocak ayına ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre ülkenin döviz rezervleri, ocak ayı sonunda bir önceki aya göre 6,7 milyar dolarlık artış kaydetti.

Aralık 2024'e kıyasla yüzde 0,21 artış gösteren rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 209 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada, ocak ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri, 14 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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